60-летняя Алена Свиридова показала лицо без макияжа и фильтров

На днях певица прилетела из путешествия по Италии и сразу же вернулась к концертной деятельности. Вечером в четверг, 18 мая, она выступила в Санкт-Петербурге, а утром в пятницу уже вновь была в Москве.

«Я рада, что у меня такая чудесная профессия, я люблю в ней все, в том числе переезды. Даже если устаю, все равно люблю. Счастье реально в труде, хоть и звучит это не очень романтично», — поделилась артистка с подписчиками.

Ранее Свиридова опубликовала селфи без фильтров из отпуска в Италии.