61-летняя Екатерина Андреева показала селфи

61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала селфи. Соответствующую фотографию она опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость позировала в кресле и смотрела в камеру. Ее волосы были распущены, а челка убрана за ухо. В макияже телеведущая сделала акцент на глаза, подведя их темными тенями, также она подкрасила брови и губы.

«Узнать бы секреты вашей вечной молодости», «Прекрасная женщина», «Невероятная красотка», «Красотка в красивом красном платье», «Изумительная фотография», «Идеальная», «Восхитительная и прекрасная Екатерина», — прокомментировали поклонники.

Ранее 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала лицо без косметики.