67-летняя Наталья Андрейченко показала селфи без фильтров

Селфи без фильтров опубликовала 67-летняя актриса Наталья Андрейченко в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» столкнулась с критикой своего внешнего вида.

На снимке артистка позирует на улице, у нее распущены волосы, на голове — шапка. Андрейченко сделала яркий макияж, но не стала ретушировать кадр: на лице четко видны морщины. Многие комментаторы раскритиковали звезду. «Вы простите меня, но зачем вы, великая актриса, такое с собой сделали?», «Зачем такую фотографию выставлять?» — написали они. При этом некоторые юзеры отметили, что актриса поступила смело, показав фото без редактирования.

Ранее лицо без макияжа продемонстрировала 60-летняя певица Алена Свиридова. Артистка сделала селфи на отдыхе в Риме.