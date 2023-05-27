Пожилая москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей
80-летняя москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей по требованию мошенника.
80-летняя москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей по требованию мошенника, сообщает столичная прокуратура. Обманувшего пенсионерку афериста задержали.
По данным ведомства, мужчина с сообщниками, представляясь работниками банка, позвонили пожилой жительнице Москвы и предупредил ее якобы о краже денег с ее банковского счета. Злоумышленники убедили пенсионерку обналичить средства и в оговоренное время выкинуть их из окна квартиры, что жертва и сделала.
Мошенник приехал к дому на улице Талалихина, забрал деньги и уехал. После этого преступники по такой же схеме обманули еще одну 85-летнюю пенсионерку, которая обратилась в полицию. Организатора преступной группы обвинили по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество.
Ранее мошенник представился военным США и выманил сотни тысяч рублей у пенсионерки.