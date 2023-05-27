Пожилая москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей

Мошенник приехал к дому на улице Талалихина, забрал деньги и уехал. После этого преступники по такой же схеме обманули еще одну 85-летнюю пенсионерку, которая обратилась в полицию. Организатора преступной группы обвинили по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество.

Ранее мошенник представился военным США и выманил сотни тысяч рублей у пенсионерки.