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19:32, 27 мая 2023
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Пожилая москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей

80-летняя москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей по требованию мошенника.

Пожилая москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей
Кадр: видео Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

80-летняя москвичка выбросила из окна 800 тысяч рублей по требованию мошенника, сообщает столичная прокуратура. Обманувшего пенсионерку афериста задержали.

По данным ведомства, мужчина с сообщниками, представляясь работниками банка, позвонили пожилой жительнице Москвы и предупредил ее якобы о краже денег с ее банковского счета. Злоумышленники убедили пенсионерку обналичить средства и в оговоренное время выкинуть их из окна квартиры, что жертва и сделала.

Мошенник приехал к дому на улице Талалихина, забрал деньги и уехал. После этого преступники по такой же схеме обманули еще одну 85-летнюю пенсионерку, которая обратилась в полицию. Организатора преступной группы обвинили по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество.

Ранее мошенник представился военным США и выманил сотни тысяч рублей у пенсионерки.