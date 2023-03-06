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19:07, 06 марта 2023
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Празднование 85-летия тяжелобольного кутюрье Вячеслава Зайцева попало на видео

Празднование 85-летия тяжелобольного кутюрье Вячеслава Зайцева попало на видео
Кадр: Сайт Super.ru

Празднование 85-летия тяжелобольного кутюрье Вячеслава Зайцева попало на видео, опубликованное на сайте Super.ru. Известный модельер, страдающий болезнью Паркинсона, отметил юбилей с размахом в столичном ресторане «Яръ».

В ролике запечатлен зал легендарного ресторана и большой праздничный банкет. На сцене стоит стол, за которым сидит сам Зайцев и его гости. В числе приглашенных был певец Бедрос Киркоров, произнесший длинный тост в честь именинника. Уточняется, что сына кутюрье Егора Зайцева на празднике не было.

В последние годы страдающий тяжелой болезнью Зайцев очень редко выходит в свет. Его речь стала неразборчивой, передвигается он с трудом.

Ранее о намерении вернуться на сцену заявил тяжелобольной певец Андрей Губин. По словам артиста, он думает об этом уже 15 лет.

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