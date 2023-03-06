Празднование 85-летия тяжелобольного кутюрье Вячеслава Зайцева попало на видео
Празднование 85-летия тяжелобольного кутюрье Вячеслава Зайцева попало на видео, опубликованное на сайте Super.ru. Известный модельер, страдающий болезнью Паркинсона, отметил юбилей с размахом в столичном ресторане «Яръ».
В ролике запечатлен зал легендарного ресторана и большой праздничный банкет. На сцене стоит стол, за которым сидит сам Зайцев и его гости. В числе приглашенных был певец Бедрос Киркоров, произнесший длинный тост в честь именинника. Уточняется, что сына кутюрье Егора Зайцева на празднике не было.
В последние годы страдающий тяжелой болезнью Зайцев очень редко выходит в свет. Его речь стала неразборчивой, передвигается он с трудом.
Ранее о намерении вернуться на сцену заявил тяжелобольной певец Андрей Губин. По словам артиста, он думает об этом уже 15 лет.