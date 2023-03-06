Празднование 85-летия тяжелобольного кутюрье Вячеслава Зайцева попало на видео

В последние годы страдающий тяжелой болезнью Зайцев очень редко выходит в свет. Его речь стала неразборчивой, передвигается он с трудом.

Ранее о намерении вернуться на сцену заявил тяжелобольной певец Андрей Губин. По словам артиста, он думает об этом уже 15 лет.