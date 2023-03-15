Люди
00:15, 15 марта 2023
1 мин.

Российский «аферист из Tinder» заставил десятки девушек взять для него кредиты

Ловелас-абьюзер из Tinder обманул десятки россиянок на миллионы рублей.

Российский «аферист из Tinder» заставил десятки девушек взять для него кредиты
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Житель Иркутска обманул десятки девушек из разных городов страны на миллионы рублей. В основном, его жертвами становились жительницы Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Иркутска. Мошенническую схему раскрывает Shot.

По аналогии со знаменитым героем документального фильма Netflix «Аферист из Tinder» 32-летний россиянин находил своих будущих жертв в популярном приложении для знакомств, после чего назначал личные встречи.

Обманутые заявляют, что ловелас из Иркутска якобы владеет «разными техниками нейролингвистического программирования» и легко входит в доверие. При этом его ухаживания со временем переходили в эмоциональные манипуляции и откровенный абьюз.

от 250 тысяч до 1 миллиона
рублей

брали в кредит россиянки

При знакомстве мошенник выдавал себя за состоятельного человека, при этом с каждой новой девушкой меняя легенды. В самый разгар отношений он вынуждал россиянок брать кредиты, чтобы одолжить ему денег для преумножения капитала и обеспечения общего будущего.

В среднем, каждая обманутая девушка брала на себя кредит в размере от 250 тысяч рублей до миллиона. И первые месяцы аферист действительно давал деньги на погашение выплат, после чего просто исчезал. Только в родном Иркутске на него написано 12 заявлений в полицию. На данный момент неизвестно, где сейчас находится аферист.

Ранее 26-летний уроженец Дагестана ограбил 21-летнюю девушку на свидании в Москве. Пара познакомилась в приложении для знакомств.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.