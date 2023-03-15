Российский «аферист из Tinder» заставил десятки девушек взять для него кредиты

При знакомстве мошенник выдавал себя за состоятельного человека, при этом с каждой новой девушкой меняя легенды. В самый разгар отношений он вынуждал россиянок брать кредиты, чтобы одолжить ему денег для преумножения капитала и обеспечения общего будущего.

В среднем, каждая обманутая девушка брала на себя кредит в размере от 250 тысяч рублей до миллиона. И первые месяцы аферист действительно давал деньги на погашение выплат, после чего просто исчезал. Только в родном Иркутске на него написано 12 заявлений в полицию. На данный момент неизвестно, где сейчас находится аферист.

Ранее 26-летний уроженец Дагестана ограбил 21-летнюю девушку на свидании в Москве. Пара познакомилась в приложении для знакомств.