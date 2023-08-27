Аферист представился Джоном Бон Джови и выманил у москвички крупную сумму

Аферист представился американской рок-звездой Джоном Бон Джови и выманил у жительницы Зеленограда 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенник три месяца общался с женщиной в социальных сетях с фейкового аккаунта звезды. Он предложил москвичке купить VIP-карту за 150 тысяч рублей, которая якобы позволит ей проходить на любые концерты. Россиянка перевела деньги на российский счет «звезды».

Позднее злоумышленник сообщил женщине, что у его дочери возникли проблемы, пока он находился в турне в Австралии. Лжемузыкант сказал москвичке, что его карты не работают, и попросил прислать 276 тысяч рублей. Пострадавшая выполнила его просьбу.

Позднее мошенник рассказал москвичке, что попытался вернуть ей деньги, но операция была заблокирована. Кроме того, у «Джона Бон Джови» якобы начались проблемы с американской налоговой службой. С женщиной связался мужчина, представившийся директором ФБР. Она прислала еще 480 тысяч рублей на карту афериста, чтобы у него не было проблем.

После этого пострадавшей написал якобы американский прокурор, попросивший 690 тысяч рублей за отзыв дела Джона Бон Джови.

Ранее пенсионерка из Москвы взяла кредиты на 600 тысяч рублей для виртуального бойфренда из США.