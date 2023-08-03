Аферисты украли у пенсионерки из Подмосковья более 10 миллионов рублей

Аферисты украли у 88-летней пенсионерки из подмосковного Орехова-Зуева 10,6 миллиона рублей, пообещав льготы за статус ребенка войны, сообщает SHOT.

Мошенники обманули россиянку по стандартной схеме, сообщив, что ее зять сбил ребенка на улице и теперь им обоим нужны сложные операции, за которые необходимо заплатить миллион рублей.

Когда за деньгами к пенсионерке приехал один из мошенников, он предложил ей вернуть часть денег по заявлению о наличии статуса ребенка войны. Пока женщина писала заявление, аферист узнал, где лежат деньги. Увидев, что в квартире находится крупная сумма денег, злоумышленник забрал все наличные и спешно покинул жертву.

Вечером того же дня к пенсионерке пришла дочь, и, узнав о случившемся, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее пенсионерка продала квартиру в Москве и отдала мошенникам почти восемь миллионов рублей.