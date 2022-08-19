Известный художник рассказал об африканских митьках

Известный художник, основатель движения митьков Дмитрий Шагин рассказал «Мосленте» об африканских представителях этого сообщества.

Группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы, впоследствии став массовым движением и сформировав вокруг себя целую субкультуру. Одним из ее символов стала тельняшка. По словам Шагина, в какой-то момент митьки превратились в интернациональное явление. «Люди подхватывали нашу идею и сами ее дальше развивали», — пояснил он.

К примеру, на момент выхода проекта «Митьковские песни» в 90-х годах группа геологов, интересующихся субкультурой, занималась разведкой ископаемых в Африке. Там они научили местных жителей митьковским песням и нарядили их в тельняшки. «Я фотографии видел. Только представьте, сидят эти ребята темнокожие. В тельниках. И поют: "На поле танки грохотали…"», — вспомнил Шагин.

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