Агата Муцениеце высказалась о самостоятельной жизни женщины без партнера

Актриса Агата Муцениеце высказалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) о самостоятельной жизни женщины без партнера. Она заявила об отсутствии связи ощущения счастья с наличием мужчины.

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчики поинтересовались у артистки, тяжело ли ей быть одной после девяти лет брака с актером Павлом Прилучным, с которым она развелась в 2020 году. Актриса ответила, что уже имела опыт самостоятельной жизни после окончания школы, поэтому жизнь в одиночестве ее не пугает.

«Я вообще не очень понимаю вот эту сумасшедшую тягу жить с мужчиной. Мне кажется очень странным, что в русской культуре место женщины прибито к мужчине. И всем кажется, вот женщина счастлива, когда она при мужике. Я с этим абсолютно не согласна, просто категорически», — сказала Муцениеце.

Она отметила, что женщина счастлива, когда реализована, делает то, что хочет, успешна в карьере, имеет друзей. Если при этом есть еще и любовь, замечательно, но само по себе это не панацея.

Ранее Агата Муцениеце показала возрастные изменения на видео.