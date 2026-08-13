Агрессивный мигрант угрожал посетителям кладбища в Москве

Агрессивный мигрант угрожал посетителям Хованского кладбища в Москве. По данным «МК», мужчина принуждал граждан воспользоваться его услугами по благоустройству мест захоронения.

Инцидент произошел 10 августа. Иностранец приставал к посетителям и, услышав отказ, ругался матом и угрожал испортить могилы.

Мужчину задержали. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Ранее в подмосковном Чехове задержали троих мигрантов, домогавшихся до детей.