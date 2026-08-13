Опубликовано 13 августа 2026, 17:531 мин.
Агрессивный мигрант угрожал посетителям кладбища в Москве
«МК»: Мигрант угрожал посетителям Хованского кладбища, его задержали.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Агрессивный мигрант угрожал посетителям Хованского кладбища в Москве. По данным «МК», мужчина принуждал граждан воспользоваться его услугами по благоустройству мест захоронения.
Инцидент произошел 10 августа. Иностранец приставал к посетителям и, услышав отказ, ругался матом и угрожал испортить могилы.
Мужчину задержали. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Ранее в подмосковном Чехове задержали троих мигрантов, домогавшихся до детей.