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Опубликовано 13 августа 2026, 17:53
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Агрессивный мигрант угрожал посетителям кладбища в Москве

«МК»: Мигрант угрожал посетителям Хованского кладбища, его задержали.
Агрессивный мигрант угрожал посетителям кладбища в Москве
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Агрессивный мигрант угрожал посетителям Хованского кладбища в Москве. По данным «МК», мужчина принуждал граждан воспользоваться его услугами по благоустройству мест захоронения.

Инцидент произошел 10 августа. Иностранец приставал к посетителям и, услышав отказ, ругался матом и угрожал испортить могилы.

Мужчину задержали. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Ранее в подмосковном Чехове задержали троих мигрантов, домогавшихся до детей.

Автор:Анна Вальман
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