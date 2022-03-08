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Агрессивный водитель врезавшегося в столб автомобиля попал на видео в Москве

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Агрессивный водитель врезавшегося в столб автомобиля попал на видео в Москве
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Водитель в Москве врезался в столб. Его реакцию на произошедшее опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По информации источника, ДТП произошло на Северном шоссе. Мужчина на своем автомобиле врезался в столб уличного освещения. Очевидцы сообщили, что находившийся за рулем отказывался выходить из машины. Когда москвич покинул средство передвижения, он начал вести себя агрессивно. Правоохранителям пришлось надеть на него наручники.

Ранее автомобиль въехал в билборд с рабочими в Москве и попал на видео.

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