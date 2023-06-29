Айза высказалась о своих достижениях за 38 лет

О своих достижениях за 38 лет высказалась в личном Telegram-аккаунте блогер, певица, телеведущая Айза-Лилуна Ай.

«Почему я молодец: 1. Я дожила до 38 лет, а это были сложные годы; 2. У меня два прекрасных, здоровых, образованных, красивых сына, которые в свои годы уже объездили полмира и говорят на двух языках; 3. Я образованная, независимая, красивая женщина и почти здорова», — написала знаменитость.

Певица призналась, что гордится своими финансовыми успехами, например, самостоятельно купленной квартирой в Москве, постройкой дома на Бали. Еще, по словам Айзы, у нее хорошая работа с разными проектами и бизнесами, которые приносят большие деньги и удовольствие.

Кроме того, она порадовалась за свое окружение: прекрасных родителей, отличных друзей и поклонников.

Ранее Айза охарактеризовала двумя словами рутинную жизнь матери.