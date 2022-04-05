Актер из фильма «Майор Гром» сравнил Москву с европейскими столицами

Актер из фильма «Майор Гром» Данил Стеклов сравнил Москву с европейскими столицами и другими городами мира. Его процитировал «Москвич Mag».

«Если говорить о Берлине, Париже или Лондоне, мне кажется, что в Москве лучше метро. У нас оно самое просторное, вместительное и удобное», — поделился Стеклов. Он добавил, что никогда не был в Нью-Йорке, однако уверен — этот город похож на Москву своим ритмом, морем возможностей и конкретностью.

«Не хочется говорить заезженным мемом "Москва похорошела", но она правда сделала это. Стало чище, стало больше парков, город потихоньку улучшается», — добавил актер.

Стеклов подчеркнул, что горячо любит российскую столицу, где родился и прожил всю жизнь. «Я не представляю жизни в другом городе, для меня здесь все самое удобное», — признался он. Однако не исключил, что при возможности пожил бы в Санкт-Петербурге или Берлине.

Ранее известный актер перечислил главные отличия москвичей от жителей Санкт-Петербурга.