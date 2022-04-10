Знаменитый актер перечислил плюсы жизни в Москве

Знаменитый российский актер Владимир Епифанцев перечислил плюсы жизни в Москве. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

По мнению звезды сериалов «Чингачгук», «Холостяк» и других, в столице магазины лучше, чем в остальных городах России. «А еще здесь гораздо больше полезных людей и крутых ресторанов. Большое удовольствие мне доставляет то, как работает столичная служба доставки», — заметил он.

Епифанцев признался, что не любит гулять по Москве, а посещение местных достопримечательностей его совсем не привлекает. Лучшим местом в городе он считает свой дом, поэтому старается проводить в нем любую свободную минуту.

«Как бы там ни было, в Москве я чувствую себя комфортнее, чем где-либо на Земле. Благодаря жизни здесь я имею все самое лучшее, что может быть у человека», — подчеркнул Владимир.

Ранее московский актер перечислил отличительные черты жителей столицы.