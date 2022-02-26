Известный актер «пострадал» во время взрыва на подмосковном мосту

Известный актер Андрей Мерзликин «пострадал» во время взрыва на мосту под Дубной. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал режиссер Егор Чичканов.

В этом месте проходили съемки одного из эпизодов сериала «И снова здравствуйте!», одну из главных ролей в котором исполнил Мерзликин. Его герой является бандитом, однажды решившим уйти из преступного мира и начать новую жизнь. Однако сделать это оказывается непросто — кто-то постоянно пытается его убить.

Очень сложная сцена с погоней и аварией на мосту снималась в Дубне. «Сначала внутри авто завязалась драка, машина виляла, вылетала на обочину, чуть не врезалась в другой автомобиль и потом падала с моста. Мы не рассчитывали на много дублей, хотя были готовы на всякий случай восстановить частично внешний вид транспортного средства, чтобы потом скинуть его с моста еще раз, но это не понадобилось. Она с первого раза очень эффектно разбилась», — поделился режиссер картины.

Судя по кадрам, герой Мерзликина серьезно пострадал в этой аварии.

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