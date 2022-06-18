Живущий в Москве актер продал машину и сделал выбор в пользу метро

Супруг актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой, актер Игорь Гордин продал машину и сделал выбор в пользу метро. Живя в Москве, он не получал никакого удовольствия от вождения авто из-за пробок. Об этом артист рассказал в беседе с «Москвич Mag».

«Я всегда зверею от пробок, поэтому и продал машину. За рулем в столице чаще всего не знаешь, во сколько доедешь до нужного места. А пользуясь метро можно точно рассчитать время», — поделился Гордин.

Актер добавил, что от дома до работы любит ходить пешком. «Каждое утро иду бодрым шагом до одного из театров — ТЮЗа, «Наций» или МХТ, до всех — полчаса ходьбы от дома», — рассказал он.

Прошедшей зимой Гордин репетировал в «Современнике», откуда возвращался домой дворами Покровки и Хитровки. «Там нет ужасающей сталинской архитектуры — в основном XIX век, приятно гулять. Все время нахожу и открываю какие-то места для себя таким образом», — поделился он.

Ранее любимый маршрут для прогулок по столице назвал популярный актер Виктор Добронравов. «Люблю ездить по Садовому от МИДа до Цветного на "бэшке", а оттуда — два с половиной километра идти пешком до дома», — рассказал он.