15:46, 26 марта 2023
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Россиян предупредили об активизации клещей
Вирусолог Альтштейн предупредил о начале активности клещей в апреле.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Об активизации клещей предупредил россиян в беседе с URA.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Клещи начинают появляться в апреле. И спустя три-четыре недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита», — сказал эксперт.
Альтштейн уточнил, что наибольшему риску подвержены жители Сибири, Урала и Дальнего Востока. Но осторожными стоит быть и в европейской части страны. Чтобы защититься от клещевого энцефалита, вирусолог рекомендовал вакцинироваться.
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