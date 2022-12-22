Известная актриса призналась в необычной для своей профессии фобии

В необычной для своей профессии фобии призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. _(признана экстремистской организацией и запрещена в России)_известная российская актриса Кристина Асмус,

«Я дикий социофоб. Да, такое может быть у актеров. Со своими близкими я зажигалка, а в незнакомых компаниях мне неуютно критически», — написала знаменитость.

Кроме того, Асмус рассказала, что редко выходит куда-то из дома без необходимости. Но когда приходится отправиться куда-то, это становится для нее большим событием.

Ранее Асмус высказалась об интимной близости с малознакомыми мужчинами. Она отметила, что у нее никогда не было такого опыта.