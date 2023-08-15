Актриса из сериала «Московская сага» раскрыла размер своей пенсии

Заслуженная артистка РФ Марина Яковлева раскрыла размер своей пенсии в интервью aif.ru. Она сообщила, что получает около 50 тысяч рублей в месяц, но не уточнила, хватает ли ей на жизнь этой суммы.

Яковлева играла в театре «Школа современной пьесы» с 1989 по 1990 год, с 1991 по 2004 служила в Новом драматическом театре, сейчас принимает участие только в антрепризных постановках. Заслуженная артистка РФ также снималась в сериалах «Ералаш», «Диверсант», «Московская сага», фильмах «Говорит Москва», «После дождичка в четверг», «Ирония судьбы. Продолжение» и других.

Ранее размеры своих пенсий раскрыли композитор Юрий Антонов и актриса Людмила Поргина.