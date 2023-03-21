Люди
10:52, 21 марта 2023
1 мин.

Актриса из сериала «Универ» устроила драку в подмосковном фитнес-клубе

Mash: актриса из «Универа» Сара Окс подралась из-за тренажера в одинцовском фитнес-клубе.

Сара Окс.
Сара Окс.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Актриса из сериалов «Универ» и «Полицейский с Рублевки» Сара Окс устроила драку в фитнес-клубе подмосковного Одинцова, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной потасовки стал велотренажер.

По словам одной из посетительниц, актриса заняла ее тренажер при наличии других свободных в зале. В ответ на замечание Окс начала перепалку, а затем вступила в драку.

Пострадавшая утверждает, что звезда оскорбляла ее и ее мужа, кидалась бутылками, вырвала ей волосы и разбила губу. В фитнес-клубе полицию вызывать не стали. Обе участницы потасовки записали побои на фото и видео, уточнил источник.

Ранее драку в театре устроила домработница певца Александра Градского. Женщина устроила скандал из-за увольнения после смерти артиста.

Партнерские материалы