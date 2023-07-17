Актриса Макеева рассказала о пролитых из-за Шахназарова слезах

Российская актриса Анастасия Макеева в беседе с «Мослентой» призналась, что плакала из-за съемок в фильме «Всадник по имени Смерть» режиссера Карена Шахназарова.

По словам артистки, главная роль в фильме Шахназарова досталась ей сразу после окончания ГИТИСа с красным дипломом.

«Все это было нелегко. Приходилось даже плакать. И много плакать. Но на неудачах я не концентрируюсь. Поплачу неделю и… вперед. Москва ставит большие задачи перед людьми, и надо их выполнять», — призналась в интервью Макеева.

Известная актриса призналась в приобретенном из-за Марка Захарова страхе.