Актриса Наталья Гвоздикова рассказал о профессии мечты в детстве

Актриса Наталья Гвоздикова в беседе с «Мослентой» рассказала о профессии своей мечты в детстве. По ее словам, она хотела стать врачом.

«Моя сестра — актриса театра миниатюр Аркадия Райкина — пускала меня на репетиции, на спектакли, и я всем этим заинтересовалась, хотя вообще хотела быть врачом. Но в один прекрасный момент решила поступать в театральный», — поделилась с изданием артистка.

По словам собеседницы, во ВГИК она поступила благодаря актрисе театра Ленинградских миниатюр Ольге Николаевне Малоземовой, которая хорошо общалась с актрисой и педагогом Тамарой Макаровой.

Гвоздикова прочитала Мкаровой стихотворение, басню и прозу, после чего известный режиссер педагог Сергей Герасимов принял ее в институт, где известная артистка училась вместе с будущими звездами советского кино: Натальей Бондарчук, Натьльей Аринбасаровой, Николаем Еременко и Натальей Болохвостиковой.

Ранее актриса Гвоздикова поделилась воспоминаниями о вольностях студенческой жизни.