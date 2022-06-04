Знаменитая актриса вспомнила о счастливом московском детстве в 1940-х

О счастливом московском детстве в 1940-х вспомнила знаменитая актриса Лариса Голубкина. Ее процитировал «Москвич Mag».

«Мне почему-то кажется, что детство нашего поколения самое счастливое. Хотя в 1947 году был голод в Москве — очень трудно с едой. Мы ненадолго эвакуировались, возвращались. Но детские воспоминания самые прекрасные несмотря ни на что. Родители нас защищали», — рассказала Голубкина.

По словам 82-летней актрисы, весной она любила гонять по улицам белые кораблики из спичечных коробков в компании сверстников. «В Москве тогда были дренажи — все здорово стекало по улицам, где, наверное, была старая закладка», — поделилась она.

Большая часть детства звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Дайте жалобную книгу» прошла на Волочаевской улице. «Там у меня была милая, веселая детская жизнь: казаки-разбойники, крестики-нолики, лапта и "Зарница". Через веревочку прыгали. Было симпатично», — вспомнила она.

В расположенном рядом с домом Лефортовском парке зимой Голубкина каталась на лыжах и санках, а летом — на лодке вместе с родителями. «Там была очень высокая трава! Когда в шестом классе у нас были первые экзамены, мы бегали в Лефортовский парк готовиться к ним. Хорошая была подготовка: прятались в зелени — не столько занимались, сколько играли», — поделилась актриса.

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