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21:39, 27 февраля 2023
1 мин.

В Москве обокрали актрису из сериала «Раневская»

Юлия Авшарова
Юлия Авшарова
Кадр: VakhtangovStream / YouTube

Актрису Юлию Авшарову, известную по роли в сериале «Раневская», обокрали в Москве. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Мошенник написал артистке в мессенджер Telegram от имени ее коллеги и попросил срочно прислать 23 тысячи рублей. Авшарова перевела нужную сумму через интернет-банк.

При переводе денег актриса обратила внимание, что отправляет средства адресату, имя которого не совпадает с данными ее знакомой. Впоследствии выяснилось, что аккаунт коллеги Авшаровой был взломан.

Ранее телеведущую и певицу Ольгу Орлову обокрали в чужой стране. Во время поездки в Италию воры вытащили из ее сумки наличные деньги.

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