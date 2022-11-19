Стилист перечислила самые актуальные стрижки в холодное время года

Она уточнила, что каре можно носить по-разному. Его делают с завитками, слабыми волнами, удлиненный вариант можно собрать в хвост, выпустив пару прядей у лица.

«Те, кто предпочитает капюшоны и капоры, могут позволить себе многое. Любую укладку на длинные волосы, любую короткую стрижку. Актуальными в этом сезоне остаются короткие варианты — например, гарсон (многовариативная стрижка, может быть градуированной, с выбритыми участками, косой, рваной; она делает образ легким, озорным) и пикси (эта задорная прическа способна подчеркнуть красоту черт лица, создать нужные акценты; ультракороткие варианты придадут нежность, воздушность образу)», — отметила стилист.

Еще одним актуальным вариантом собеседница «Мосленты» назвала ультракороткую стрижку, которая хорошо сочетается и с платьями, и с деловыми костюмами. «Она полностью открывает лицо и задает акцент только на вас, а не на ваши волосы», — заявила эксперт.

Очень популярным в стрижках, по словам Тоториной, сейчас является ровный срез. «Он подойдет тем женщинам, у которых послушные прямые волосы. Любой завиток нарушит идеальные линии и создаст ощущение растрепанности прически», — объяснила она.

Стилист также рассказала, почему зимой волосы нужно беречь особенно тщательно. «Ухудшение внешнего вида локонов в холодное время года происходит по нескольким причинам, на это влияют: сухой воздух в помещении из-за отопления; перепад температур, когда мы с улицы заходим в хорошо прогретую комнату; недостаток витаминов, поскольку мало сезонных овощей и фруктов», — поделилась Тоторина.

«Плюс все свои силы организм бросает на обогрев жизненно важных органов, а волосам достается по остаточному принципу. Именно поэтому важно уделять внимание и беречь их», — подчеркнула собеседница «Мосленты».

Ранее о грамотном уходе за окрашенными волосами рассказала парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова. По ее словам, обесцвеченные волосы требуют более тщательного ухода, чем окрашенные тон в тон.