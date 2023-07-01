Стилист Лисовец перечислил актуальные варианты платьев

Актуальные варианты платьев перечислил в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. В частности, он призвал россиянок носить платья с «бабулиным» принтом, прозрачные модели и мини.

«В последние годы нежность сменяет брутальность, и сегодня платье — это и характер, и настроение девушки. Главный тренд — мини, но, учитывая особенности каждой из вас, есть и другие варианты, на любой вкус», — заявил эксперт.

Лисовец посоветовал женщинам обратить внимание на плетеные свободные платья без рукавов, с короткими или длинными рукавами.

Из принтов в тренде сейчас горох, анималистичный принт и «бабулин» (цветочный, как на бабушкином халате).

Остаются в тренде платья из денима самых разных фасонов, а также легкие хлопковые варианты для жаркой погоды.

Абсолютным трендом Лисовец назвал прозрачные платья.

«Не бойтесь нежных тканей и принтов, их прекрасно можно заострить рокерской сумкой, тяжелыми очками и более брутальной обувью. Так вы сделаете образ современным. Используйте аксессуары, не всегда подбирая их по цвету и стилю. Играйте, хулиганьте, показывая свою индивидуальность», — порекомендовал стилист.

По его словам, стоит также обратить внимание на люрекс, но блестящие платья должны быть максимально простыми, их нужно носить с минимальным количеством аксессуаров, чтобы не выглядеть «театрально».

Ранее Лисовец призвал россиян одеваться по-деревенски.