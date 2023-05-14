Стилист Александр Рогов назвал самый актуальный фасон платья

Самыми актуальными в этом сезоне платья-комбинации в своем Telegram-канале назвал известный российский стилист Александр Рогов.

«В этом сезоне это не просто фоновая вещь — это главный акцент в образе», — пояснил эксперт, опубликовав также несколько фото-примеров таких платьев.

Рогов порекомендовал носить платья-комбинации с грубыми ботинками, ботильонами, балетками, акцентными сумками и небрежными укладками.

Ранее стилист Владислав Лисовец посоветовал универсальную обувь для прогулок по городу и путешествий на самолете.