Валдис Пельш вспомнил о плавании с акулами-убийцами

О плавании с акулами-убийцами во время съемок документального фильма«Большой белый танец» вспомнил в беседе с «Мослентой» один из самых известных российских шоуменов, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш.

«Фильм мы сняли, получили колоссальное удовольствие, хоть и потратились. Этот проект я люблю всем сердцем. В данном случае рискнуть своими деньгами было абсолютно правильно, хоть я и считаю, что в глобальном смысле снимать кино за свои деньги — абсолютно безнравственно», — сказал ведущий.

Он отметил, что для съемок ему было необходимо отправиться на остров Гваделупа, где плавают одни из самых опасных акул — белые. Он купил билет за свой счет, не зная, получит ли финансирование. По словам Пельша, фильма могло и не быть, если бы акулы не пришли, но съемочной группе повезло застать 14 больших хищников.

Ранее раскрыли адрес стройки в Москве из фильма про приключения Шурика. Фрагмент снимали в застраивающемся районе Свиблово.