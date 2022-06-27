Александр Розенбаум высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса

Певец, поэт, композитор, народный артист России Александр Розенбаум в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» высказался об покинувших Россию звездах шоу-бизнеса.

Исполнитель рассказал о своем отношении к уехавшей в Израиль певице Алле Пугачевой. «Я вижу все эти атаки. Но лезть в постель — последнее дело. Это ужасно! У меня очень теплые отношения с Аллой и сейчас, я с ней не прощался. Пару раз я с ней разговаривал по телефону. А с какого перепуга я должен с ними не общаться? Называть Аллу Борисовну Пугачеву предательницей — да никогда в жизни!» — высказался Розенбаум в интервью.

Он также упомянул покинувшего страну музыканта Андрея Макаревича. «Я Андрюшу очень люблю, никогда не буду его упрекать в инакомыслии. Мы взрослые люди! Я не считаю его предателем, но я бы так не сделал! Наши отношения выше того, чтобы разбираться, кто прав», — отметил народный артист.

Ранее вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина высказалась об отъезде певицы Аллы Пугачевой в Израиль. Она сказала, что ее сильно удивило такое решение.