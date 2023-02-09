Люди
21:42, 09 февраля 2023
1 мин.

Актриса Алферова улетела из России

Актриса Алферова улетела из России
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Об отлете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная актриса Ксения Алферова. В ленте и сторис она опубликовала несколько снимков с отдыха на Мальдивах.

«Неожиданно для самой себя я оказалась в очень красивом месте. Великолепие вокруг, не устаю удивляться! Одних только рыб тут такое количество… И все разные, и такие красивые. И так цвета соединены и узоры, что человек не додумался бы! Такая красота и гармония!» — рассказала звезда фильма «Дед Мороз поневоле» и сериала «Московские окна».

Актриса Алферова улетела из России

Фото: @ksenialferova

Пост Алферова подкрепила своим фото в купальнике. Подписчики восхитились ее внешним видом и пожелали хорошего отдыха. «Удачное фото», «Шикарная девушка», «Очень рада за вас, отдохните и насладитесь!» — написали они.

Ранее об отлете из России сообщила актриса Кристина Асмус. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» отправилась в Египет.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.