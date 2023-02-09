Актриса Алферова улетела из России

Об отлете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная актриса Ксения Алферова. В ленте и сторис она опубликовала несколько снимков с отдыха на Мальдивах.

«Неожиданно для самой себя я оказалась в очень красивом месте. Великолепие вокруг, не устаю удивляться! Одних только рыб тут такое количество… И все разные, и такие красивые. И так цвета соединены и узоры, что человек не додумался бы! Такая красота и гармония!» — рассказала звезда фильма «Дед Мороз поневоле» и сериала «Московские окна».