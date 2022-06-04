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Назван самый безвредный в жару алкогольный напиток

Назван самый безвредный в жару алкогольный напиток
Фото: Krisztina Papp / Unsplash

Белое сухое вино назвал в интервью РИА Новости самым безвредным для употребления в жару алкогольным напитком главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Наиболее легким напитком, наименее вредным является сухое белое вино. Если жарко, лучше разбавить водой напополам, добавить туда можно лимон, это прекрасное средство для утоления жажды, более легкого переноса жары, возмещения водного баланса, и туда же еще входят различные микроэлементы, поэтому еще и восполнение солевого баланса», — объяснил Брюн.

Специалист напомнил, что любой алкоголь причиняет определенный вред, поскольку этанол дает дополнительную нагрузку на печень, на сердечно-сосудистую систему. Он посоветовал все-таки сделать выбор в пользу безалкогольных напитков — обычной воды или травяного чая.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способы снизить вред от алкоголя.

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