Алла Пугачева записала несколько новых песен задолго до отъезда из России

Певица Алла Пугачева в течение нескольких лет скупала песни понравившихся ей авторов, чтобы позже выпустить альбом. Об этом изданию KP.RU сообщил продюсер, который пожелал остаться анонимным.

Так, стало известно, что исполнительница покупала материалы для новых композиций у таких авторов, как Наталья Касимцева, Олег Жолтиков, Олег Шаумаров и других. Две песни прозвучали в фильме, посвященном 70-летнему юбилею артистки, однако осталось еще много невыпущенных треков.

«У Лопатина записей готовых и не совсем готовых хватит на три альбома новых Пугачевой. Все знают в индустрии — Лопатин завзвуком Пугачевой. Не только на студии с ней работал, но и живьем, с группой, по три раза в неделю почти год они готовились к концерту на ее 70-летие. Так что материала много нового – но выпускать Пугачева планировала релизы по одной песне: вроде как будет два новых в новом году», — рассказал собеседник издания.

Ранее вернувшуюся на время в Россию Аллу Пугачеву застали у своего замка в подмосковной деревне Грязь.