Стоматолог перечислил причины аллергии на зубную пасту

Причины аллергии на зубную пасту назвал кандидат медицинских наук, стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в своем Telegram-канале. Он отметил, что покраснение и дискомфорт во рту после чистки зубов чаще всего связаны с ароматизаторами.

«Такое бывает, хоть и редко, впрочем, как и аллергия на любое другое средство гигиены. Нужно сдать аллергопробы, узнать, на какой компонент идет реакция», — пояснил врач.

Неприятные ощущения от чистки зубов пастой могут возникнуть из-за кокамидопропилбетаина. «Это поверхностно-активное вещество, которое при взаимодействии с водой образуют пену, его добавляют в пасту, чтобы повысить ее чистящие свойства», — написал Ешидоржиев.

Стоматолог подчеркнул, что аллергия может возникнуть на любой компонент в составе средства. Поэтому зубные пасты следует подбирать с учетом индивидуальных потребностей.

Ранее основные продукты для сохранения здоровья зубов назвала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди. В первую очередь, это богатые кальцием сыр и кунжут.