Алсу рассказала об отношении к возрасту в день своего 40-летия

Об отношении к возрастным изменениям высказалась в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Алсу. В день своего 40-летия она призналась в симпатии к своей «зрелой молодости».

«40!!! Что хочу сказать… Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость», — заявила артистка.

Алсу поблагодарила своих родных и друзей за счастье, которое они дарят ей, и пообещала ценить и любить каждый новый день своей жизни.

В комментариях фолловеры, среди которых немало известных музыкантов, поздравили певицу с юбилеем.

Ранее свои принципы питания после 40 лет раскрыла телеведущая Елена Летучая.