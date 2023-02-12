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17:19, 12 февраля 2023
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Нутрициолог назвала полезную альтернативу энергетикам

Нутрициолог назвала полезную альтернативу энергетикам
Фото: Unsplash

Полезную альтернативу энергетикам назвала в беседе с «Мослентой» врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. По ее словам, это свекольный сок, богатый нитратами — генераторами энергии для клеток.

«Регулярное употребление свекольного сока позволяет повысить нейропластичность, то есть способность мозга к изменениям и адаптации на протяжении всей жизни. Для детей и подростков это значительно более полезный продукт, чем энергетические напитки», — отметила эксперт. Кроме того, корнеплод, благодаря содержащейся в нем фолиевой кислоте, нормализует работу сосудов.

Однако Юзуп предупредила, что употребление свеклы в сыром виде может вызвать раздражение стенок желудка, а свежевыжатый свекольный сок сильно снижает давление, поэтому лучше выпивать не более четверти стакана фреша. От овоща следует вовсе отказаться при сахарном диабете, мочекаменной болезни и склонности к диарее.

Ранее нетипичные свойства яблок назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, этот фрукт уменьшает вероятность возникновения таких заболеваний, как диабет, атеросклероз, гипертония, онкопатология.

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