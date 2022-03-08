Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили кастрюли и сковородки — этот презент расстроил бы 25 процентов жительниц России. Список наименее желанных подарков составили аналитики компании Vox populi.

«В рейтинге "плохих" подарков уверенное первое место заняли кухонные принадлежности (кастрюли, сковородки, посуда). Нежелательными являются косметика и парфюмерия, также нужно быть осторожнее с бижутерией, ювелирными украшениями – некоторые участницы опроса комментировали, что дарители часто не могут угадать со вкусовыми предпочтениями», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, в антирейтинг подарков также вошли конфеты, одежда, белье и обувь. При этом в исследовании отметили, что цветы к празднику тоже лучше выбирать тщательнее и уточнить у женщины, что она больше предпочитает.

Социологи также утверждают, что не стоит дарить на праздник наборы для душа, сертификаты в хозяйственные магазины и алкоголь.

Ранее стала известна средняя стоимость подарка на 8 Марта в России.