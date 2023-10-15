Терапевт дал инструкцию по правильной подготовке к сдаче анализов
Терапевт Васильев предупредил о риске неправильной диагностики из-за анализов.
Инструкцию по правильной подготовке к сдаче анализов дал в беседе с «Мослентой» главный врач сети семейных клиник «НЕБОЛИТ», кандидат медицинских наук, терапевт с опытом работы более 23 лет Сергей Васильев.
«Важно понимать, что соблюдение всех рекомендаций врача перед забором анализов играет критическую роль в получении точных результатов, влияющих на диагностику и назначение будущего лечения», — сказал врач.
Перед сдачей общего анализа крови Васильев призвал избегать физических нагрузок, не делать рентгеновские и физиотерапевтические процедуры, не принимать лекарства, если их отмена возможна, и выпить стакан теплой воды перед выходом из дома для облегчения взятия крови.
Сдавать кровь важно натощак, а последний прием пищи должен быть за шесть-восемь часов до сдачи анализов.
Биохимический анализ крови также должен осуществляться на пустой желудок, накануне вечером допускается легкий ужин, а воду можно пить без ограничений. Следует избегать интенсивной физической нагрузки и стрессов, и, если невозможна отмена лекарств, надо сообщить об этом перед сдачей анализа.
Перед сдачей общего анализа мочи терапевт рекомендовал отказаться от употребления овощей и фруктов, которые могут изменить цвет мочи.
А также отказаться от диуретиков (мочегонных средств) и провести тщательный гигиенический туалет. Женщинам во время менструации от анализа следует отказаться.
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