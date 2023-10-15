Терапевт дал инструкцию по правильной подготовке к сдаче анализов

Инструкцию по правильной подготовке к сдаче анализов дал в беседе с «Мослентой» главный врач сети семейных клиник «НЕБОЛИТ», кандидат медицинских наук, терапевт с опытом работы более 23 лет Сергей Васильев.

«Важно понимать, что соблюдение всех рекомендаций врача перед забором анализов играет критическую роль в получении точных результатов, влияющих на диагностику и назначение будущего лечения», — сказал врач.