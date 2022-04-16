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В России запустят аналог Google Play

В России запустят аналог Google Play
Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В России запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket, который может стать альтернативой Google Play для устройств на Android. Об этом сообщил его разработчик, гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский в интервью «Коммерсанту».

На данный момент в RuMarket доступно около 20 приложений. Кроме того, представители сервиса рассказывают, что на данный момент ведутся переговоры более чем со 100 разработчиками, среди которых Сбер, «Яндекс», VK и другие.

«Мы планируем монетизировать проект, однако для начала необходимо оценить активность аудитории и разработчиков приложений, интерес рынка и многое другое. Возможностей для монетизации много: начиная от комиссий и заканчивая продажей рекламного инвентаря», — рассказал Сморгонский.

Ранее стало известно, что россияне нашли замену ушедшим зарубежным сервисам Airbnb, Booking, Agoda и Trivago и начали чаще пользоваться отечественными агрегаторами.

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