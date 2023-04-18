Анастасия Волочкова перечислила качества своего идеального избранника

Качества, обязательные для идеального избранника, назвала балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro. Она сообщила о своих повышенных требованиях к мужчинам.

«Могу сказать, что сексуальная энергия бьет из меня ключом! И многие не могут мне этого простить. Но рядом со мной может быть не всякий мужчина», — заявила балерина. По словам Волочковой, претендент на ее сердце должен обладать большей энергией и силой духа, чем у нее.

Звезда сообщила, что сейчас в ее жизни отсутствует «надежное плечо». Она предположила, что потенциальный избранник может бояться познакомиться с ней, так как мужчины «не любят сильных женщин».

Ранее Волочкова оценила пользу своего фирменного шпагата для сексуальной жизни. Она отметила, что ее гибкости «завидуют бабы».