61-летняя Екатерина Андреева прокатилась на мотоцикле

На советском мотоцикле «Урал» с коляской прокатилась во время путешествия по Марокко 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Сделанной во время поездки видеозаписью она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вот он, легендарный "Урал" с коляской! Ой, что будет… Я на таком еще никогда не перемещалась. Ну что, погнали!» — сказала перед началом пути Андреева. Телеведущая уточнила, что она поедет в коляске, а управлять мотоциклом будет местный житель.

«Почувствовала себя героиней фильма "Берегись автомобиля" или русской народной сказки, в которой лягушонка неслась в коробчонке», — поделилась знаменитость после поездки.