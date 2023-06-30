61-летняя Екатерина Андреева прокатилась на мотоцикле
Телеведущая Андреева прокатилась на легендарном советском мотоцикле «Урал» в Марокко.
На советском мотоцикле «Урал» с коляской прокатилась во время путешествия по Марокко 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Сделанной во время поездки видеозаписью она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Вот он, легендарный "Урал" с коляской! Ой, что будет… Я на таком еще никогда не перемещалась. Ну что, погнали!» — сказала перед началом пути Андреева. Телеведущая уточнила, что она поедет в коляске, а управлять мотоциклом будет местный житель.
«Почувствовала себя героиней фильма "Берегись автомобиля" или русской народной сказки, в которой лягушонка неслась в коробчонке», — поделилась знаменитость после поездки.
«Советская техника — это, конечно, что-то! Нет равных!», «Тоже теперь хочу прокатиться в коляске», «А порулить не пробовали из коляски? Я так в молодости рулила на нашем мотоцикле "Урал", похожем на этот. Такой драйв», «С ветерком!», «Как вы шикарно выглядите на этом "Урале", но почему не за рулем?», «А мне эта коляска напомнила фильм "Покровские ворота"», — написали юзеры в комментариях.
Ранее Андреева сделала селфи в необычном костюме.