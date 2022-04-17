Андрей Кончаловский объявил народный кастинг в соцсетях

«Я попрошу вас прислать нам фотографии и заполнить анкету, а моя группа кастинга внимательно изучит все заявки и пригласит на пробы в Москву тех, кто подходит по своим внешним данным. Если вы им обладаете, то неважно, есть ли у вас опыт, владеете ли вы актерским мастерством. Только портретное сходство – остальное не имеет значения. Я абсолютно убежден, что в каждом живет артист, нужно только помочь человеку это осознать. Это я беру на себя», — заявил Кончаловский.

Он также пояснил, что сериал будет о людях, которые имели непосредственное отношение к Октябрьской революции, и событиях, которые происходили в России в период с 1904 по 1924 год.

Ранее стало известно, что отреставрированный культовый фильм «Любовь и голуби» (1985) вернется в повторный прокат московских кинотеатров.