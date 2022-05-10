Люди
Сегодня в 13:01
1 мин.

Анфиса Чехова объяснила свое нежелание возвращаться в Россию

Анфиса Чехова объяснила свое нежелание возвращаться в Россию
Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Телеведущая Анфиса Чехова, уехавшая с семьей в апреле на Бали, в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) заявила, что не хочет возвращаться в Россию из-за негативного настроя.

Чехова рассказала, что ее долгий отъезд связан с отсутствием работы и плохой погодой в столице. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — поделилась телеведущая с подписчиками.

Ранее певица Нюша объяснила свой отъезд из России в Израиль.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.