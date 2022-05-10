Анфиса Чехова объяснила свое нежелание возвращаться в Россию

Телеведущая Анфиса Чехова, уехавшая с семьей в апреле на Бали, в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) заявила, что не хочет возвращаться в Россию из-за негативного настроя.

Чехова рассказала, что ее долгий отъезд связан с отсутствием работы и плохой погодой в столице. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — поделилась телеведущая с подписчиками.

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