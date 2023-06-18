Анфиса Чехова рассказала о домогательствах со стороны школьных учителей
Телеведущая Чехова рассказала о домогательствах со стороны учителей в ее школьные годы.
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в социальной сети «ВКонтакте» о домогательствах со стороны учителей в ее школьные годы. В жизни знаменитости было три преподавателя, проявлявших к ней сексуальный интерес и пользовавшихся своим положением.
Мне было лет 13, у меня выросла грудь, и я начала носить бюстгальтер. Этот вопрос сам по себе был щепетильным для девочки-подростка, так еще и грудь выросла не по годам. Лифчик помогал мне скрывать неловкость, поскольку при ходьбе грудь прыгала и неприлично колыхалась под одеждой, чем приводила меня в стеснение
Телеведущая призналась, что учитель физкультуры тогда в приказном порядке потребовал, чтобы она снимала лифчик перед его уроками и бегала в одной майке. Юной москвичке было максимально неловко, но она очень боялась перечить преподавателю и жаловаться на него кому-либо.
Еще одним извращенцем, с которым Чеховой пришлось столкнуться в детстве, был учитель физики. Любые контрольные и тесты он принимал с глазу на глаз. При этом, чтобы получить тройку, девочкам надо было с ним флиртовать, ради четверки — поцеловать, а за пятерку — решиться на половой акт.
«Отличниц в классе у нас не было, была одна четверочница, рослая не по годам девочка, которая гордо признавалась, что целовалась с учителем. Все остальные, включая меня, были троечницы. Нам не нравилось строить глазки и флиртовать с физиком, но выхода у нас не было», — объяснила Чехова.
Тот же учитель во время выезда с учениками в лагерь предложил Чеховой, зная о ее мечте стать фотомоделью, фотосессию топлес. Он объяснил это тем, что успеха в такой профессии добиваются только самые решительные. Школьница нашла в себе силы отказать учителю.
«Мне повезло, что я росла девочкой крайне недоверчивой к словам мужчин и тонко чувствующей подвох. Но я прекрасно представляю, как более доверчивая девочка, с еще не созревшим внутренним стержнем, могла попасть в большую западню», — прокомментировала ситуацию телеведущая.
Третья неприятная история в жизни знаменитости была связана с преподавателем литературы.
Мне хорошо врезались в память его седые, пожелтевшие от постоянного курения усы. Он имел очень серьезный, умный вид, никто бы в жизни не догадался, что внутри этого солидного деда сидел бес
Чехова рассказала, что этот преподаватель мог спокойно положить ей руку ниже поясницы во время обсуждения сочинения, коснуться груди, прижаться очень близко.
«Терпеть это были мерзко и невыносимо, я вздрагивала и резко отходила на безопасное расстояние. Учителю это не нравилось, и он всегда мстил, заваливая меня на контрольных и ставя плохие оценки. До встречи с ним я была отличницей по литературе, это был мой любимый предмет, но благодаря ему в аттестате у меня появилась четверка», — уточнила она.
Чехова подчеркнула, что с подобной проблемой сталкиваются многие школьники. Они считают учителей авторитетами и боятся перечить им, даже если понимают, что те позволяют себе ужасные вещи.
«Дело в том, что изначально детям не объясняют, что учитель может оказаться извращенцем», — отметила она.
Ранее 45-летняя Чехова показала фигуру в купальнике и восхитила пользователей сети.