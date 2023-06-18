Анфиса Чехова рассказала о домогательствах со стороны школьных учителей

Телеведущая призналась, что учитель физкультуры тогда в приказном порядке потребовал, чтобы она снимала лифчик перед его уроками и бегала в одной майке. Юной москвичке было максимально неловко, но она очень боялась перечить преподавателю и жаловаться на него кому-либо.

Еще одним извращенцем, с которым Чеховой пришлось столкнуться в детстве, был учитель физики. Любые контрольные и тесты он принимал с глазу на глаз. При этом, чтобы получить тройку, девочкам надо было с ним флиртовать, ради четверки — поцеловать, а за пятерку — решиться на половой акт.

«Отличниц в классе у нас не было, была одна четверочница, рослая не по годам девочка, которая гордо признавалась, что целовалась с учителем. Все остальные, включая меня, были троечницы. Нам не нравилось строить глазки и флиртовать с физиком, но выхода у нас не было», — объяснила Чехова.

Тот же учитель во время выезда с учениками в лагерь предложил Чеховой, зная о ее мечте стать фотомоделью, фотосессию топлес. Он объяснил это тем, что успеха в такой профессии добиваются только самые решительные. Школьница нашла в себе силы отказать учителю.

«Мне повезло, что я росла девочкой крайне недоверчивой к словам мужчин и тонко чувствующей подвох. Но я прекрасно представляю, как более доверчивая девочка, с еще не созревшим внутренним стержнем, могла попасть в большую западню», — прокомментировала ситуацию телеведущая.

Третья неприятная история в жизни знаменитости была связана с преподавателем литературы.