45-летняя Анфиса Чехова сравнила себя со «зрелой осенью»

О любви к своему возрасту заявила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Она сравнила себя со «зрелой осенью».

«Я обожаю Москву осенью, особенно в сентябре, когда еще не холодно, когда кругом золотые листья, красота, аромат увядания… Я люблю увядающую природу! Наверное, поэтому меня никогда не пугали мои годы. Потому что в этом столько кайфа, столько зрелости, столько насыщенных оттенков и ароматов, которых ни зимой, ни весной, ни летом не ощутить», — сказала Чехова на опубликованном в сторис видео.

Телеведущая отметила, что многие ее ровесницы не любят свой день рождения, потому что с каждым годом становятся все старше.

«А я люблю становиться старше! Я люблю чувствовать себя зрелой осенью. Это мое любимое время года», — заявила она.

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