19:18, 24 сентября 2023
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Анфиса Чехова призналась в проблемах со здоровьем
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о резком похудении после COVID-19.
Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com
В проблемах со здоровьем после перенесенного COVID-19 призналась телеведущая Анфиса Чехова в беседе со Starhit. Она рассказала, что резко похудела после болезни.
«Цели сбросить вес у меня уже давно нет. Просто я болела ковидом и еще схуднула», — отметила звезда. Чехова также рассказала, что сдавала анализы и делала УЗИ. Ей назначили восстанавливающую капельницу и направили к гастроэнтерологу.
Ранее на проблемы со здоровьем пожаловалась телеведущая Регина Тодоренко.