Анфиса Чехова призналась в проблемах со здоровьем

В проблемах со здоровьем после перенесенного COVID-19 призналась телеведущая Анфиса Чехова в беседе со Starhit. Она рассказала, что резко похудела после болезни.

«Цели сбросить вес у меня уже давно нет. Просто я болела ковидом и еще схуднула», — отметила звезда. Чехова также рассказала, что сдавала анализы и делала УЗИ. Ей назначили восстанавливающую капельницу и направили к гастроэнтерологу.

Ранее на проблемы со здоровьем пожаловалась телеведущая Регина Тодоренко.