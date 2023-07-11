Анита Цой похвасталась сумкой по цене квартиры в Москве

Сумкой по цене квартиры в Москве похвасталась певица Анита Цой. Комментарий певицы о стоимости аксессуаров опубликовали в PROZVEZD.

«Сегодня, например, оделась весьма скромно. Но свой образ я дополнила красивой сумочкой и украшениями. Я думаю, они стоят не как "однушка". Побольше», — сообщила журналистам знаменитость на одном из светских мероприятий.

Цой отметила, что у нее есть огромная гардеробная. Многие из вещей она надевала всего пару раз. «Я сейчас решила действовать не по правилам шоу-бизнеса, где два раза выходить в одном и том же считается дурным тоном, и выгуливать вещи почаще», — призналась звезда.

Ранее содержимое своей сумки показала блогер Настя Ивлеева. Она продемонстрировала на видео косметику и другие вещи.