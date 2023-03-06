Анна Седокова ответила хейтерам тремя словами
Тремя словами ответила на упреки хейтеров в лишнем весе певица Анна Седокова, она написала: «Но я такая». Артистка пристыдила критиков и поддерживающих их людей.
«Прочла в интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали… И первой моей стадией было отрицание: "Я не такая!" Но я такая», — заявила артистка в своем Telegram-канале.
Певица призналась, что, несмотря на регулярные занятия спортом и правильное питание, постоянно борется с целлюлитом, то худеет, то вновь поправляется. Когда вес артистки увеличивается хотя бы на килограмм, у нее появляется «животик».
«Это все бесконечная борьба, от которой я порядком устала. И я порядком устала от того, что в 2023 году женщину осуждают за ее же тело! Стыдно должно быть не мне, а тем, кто пытается унизить женщину за ее килограммы. Мне стыдно за тех, кто поддерживает и лайкает это», — подчеркнула Седокова.
Она напомнила, что в мире существует множество женщин с несовершенными формами, но этот факт не лишает их ни уникальности, ни любви. «Поэтому за свое тело мне не стыдно и никогда больше не будет!» — заявила певица.
Ранее Седокова высказалась об общении с бывшими коллегами по «ВИА Гре». Почти 20 лет она игнорировала любые связанные с группой вопросы.