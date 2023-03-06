Анна Седокова ответила хейтерам тремя словами

Тремя словами ответила на упреки хейтеров в лишнем весе певица Анна Седокова, она написала: «Но я такая». Артистка пристыдила критиков и поддерживающих их людей.

«Прочла в интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали… И первой моей стадией было отрицание: "Я не такая!" Но я такая», — заявила артистка в своем Telegram-канале.

Певица призналась, что, несмотря на регулярные занятия спортом и правильное питание, постоянно борется с целлюлитом, то худеет, то вновь поправляется. Когда вес артистки увеличивается хотя бы на килограмм, у нее появляется «животик».