Анна Седокова опубликовала видео в кожаном белье и ботфортах
Певица Седокова поделилась видео в стрингах и ботфортах на шпильке.
Видеозаписью в стиле трендовых роликов из соцсетей, когда девушки показывают, что скрывается у них под мешковатой одеждой, поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) 40-летняя певица Анна Седокова.
«Тренд можно закрывать», — подписала она публикацию.
На кадрах артистка сначала позирует в оверсайз одежде, а потом — в кожаном нижнем белье со стрингами и в ботфортах на шпильке и со шнуровкой. Пользователи сети заметили изменения во внешности звезды. Некоторые отметили, что певица набрала вес.
«Прическа очень нравится, и фигура нормальная», «Да ладно, очень даже сочная фигура», «Поправилась», «Ну очень она поправилась», «Вся переделанная от и до», — прокомментировали ролик подписчики Telegram-канала «Светские хроники».
Ранее телеведущая Алена Водонаева показала ягодицы в ответ на видео Анны Седоковой.