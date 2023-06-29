Анна Седокова опубликовала видео в кожаном белье и ботфортах

Видеозаписью в стиле трендовых роликов из соцсетей, когда девушки показывают, что скрывается у них под мешковатой одеждой, поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) 40-летняя певица Анна Седокова.

«Тренд можно закрывать», — подписала она публикацию.

На кадрах артистка сначала позирует в оверсайз одежде, а потом — в кожаном нижнем белье со стрингами и в ботфортах на шпильке и со шнуровкой. Пользователи сети заметили изменения во внешности звезды. Некоторые отметили, что певица набрала вес.