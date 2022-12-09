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17:07, 09 декабря 2022
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Анна Семенович призналась в герпетофобии

Анна Семенович призналась в герпетофобии
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В герпетофобии призналась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и актриса Анна Семенович.

«Я безумно боюсь змей: как вижу их, мне аж дурно становится. Ну, и людей-змей я тоже не люблю», — написала знаменитость. При этом артистка отметила, что, например, различные насекомые ее не пугают вовсе.

Ранее психолог предложил эффективный способ избавления от фобий. Он рассказал о технике, в основе которой лежит метод диссоциации: когда человек получает возможность посмотреть на травмирующие события со стороны.

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